"Шахтар" повторив рекорди клубу та чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Футболісти донецького "Шахтаря" повторили два досягнення клубу та чемпіонату України, пов’язані з результативністю, повідомляє УНН з посиланням на сайт "оранжево-чорних".
В останньому поєдинку Ліги Парі-Матч, а саме виїзній грі проти "Олександрії", "Шахтар" повторив рекорди клубу та чемпіонатів України, забивши в 34-му матчі Прем’єр-ліги поспіль (97 м’ячів).
Нагадаємо, що попередня рекордна гольова серія "гірників" тривала з 2 жовтня 2011-го до 11 листопада 2012-го, а нинішня стартувала 28 серпня 2015 року.
Додамо, що у випадку забитого голу "Шахтаря" у наступній грі чемпіонату проти "Карпат", який відбудеться 19 листопада у Харкові, донеччани поновлять обидва рекорди.