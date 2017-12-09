"Шахтер" подписал защитника молодежной сборной Бразилии

Контракт с "Шахтером" рассчитан на 5 лет. Игрок присоединится к команде в январе перед началом собрания.

19-летний правый защитник выступал в "Коритиба", с которой в мае этого года победил в Лиге Паранаэнсе (чемпионат штата Парана). В бразильской Серии А 2017 Додо провел 19 матчей. Всего за "Коритиба" провел 46 матчей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футболист "Шахтера" стал претендентом на звание лучшего игрока тура ЛЧ

"Мы следили за Додо около полугода. Он очень молодой футболист, в прошлом месяце ему исполнилось 19 лет. Взяли его на позицию правого защитника, чтобы усилить конкуренцию с Богданом Бутко. ​​Думаю, болельщиков" Шахтера "он удивит. Парень имеет очень серьезные качества, , я надеюсь, ежегодно улучшаться. Главный козырь Додо - скорость ", - подчеркнул генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Примечательно, что трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 2 млн. Евро.

Добавим также, футболист в составе "селесао" U-17 2015 доставался четвертьфинал юношеского чемпионата мира.