"Шахтер" подписал защитника молодежной сборной Бразилии

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 92572 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 63007 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109156 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110453 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129513 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106190 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107921 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113185 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117406 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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"Шахтер" подписал защитника молодежной сборной Бразилии

"Шахтер" подписал защитника молодежной сборной Бразилии

Киев  •  УНН

 • 19641 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Донецкий "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего защитника молодежной сборной Бразилии и ФК "Коритиба" - Додо, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Контракт с "Шахтером" рассчитан на 5 лет. Игрок присоединится к команде в январе перед началом собрания.
19-летний правый защитник выступал в "Коритиба", с которой в мае этого года победил в Лиге Паранаэнсе (чемпионат штата Парана). В бразильской Серии А 2017 Додо провел 19 матчей. Всего за "Коритиба" провел 46 матчей.

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"Мы следили за Додо около полугода. Он очень молодой футболист, в прошлом месяце ему исполнилось 19 лет. Взяли его на позицию правого защитника, чтобы усилить конкуренцию с Богданом Бутко. ​​Думаю, болельщиков" Шахтера "он удивит. Парень имеет очень серьезные качества, , я надеюсь, ежегодно улучшаться. Главный козырь Додо - скорость ", - подчеркнул генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Примечательно, что трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 2 млн. Евро.

Добавим также, футболист в составе "селесао" U-17 2015 доставался четвертьфинал юношеского чемпионата мира.

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