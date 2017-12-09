"Шахтар" підписав захисника молодіжної збірної Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Донецький "Шахтар" оголосив про підписання 19-річного оборонця молодіжної збірної Бразилії та ФК "Коритиба" – Додо, передає УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Контракт із "Шахтарем" розраховано на 5 років. Гравець приєднається до команди в січні перед початком зборів.
19-річний правий захисник виступав у "Коритибі", з якою в травні цього року переміг у Лізі Паранаенсе (чемпіонат штату Парана). У бразильській Серії А 2017 року Додо провів 19 матчів. Усього за "Коритибу" провів 46 матчів.
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"Ми слідкували за Додо близько півроку. Він дуже молодий футболіст, минулого місяця йому виповнилося 19 років. Узяли його на позицію правого захисника, щоб посилити конкуренцію з Богданом Бутком. Гадаю, вболівальників "Шахтаря" він здивує. Хлопець має дуже серйозні якості, що, я сподіваюсь, щороку покращуватимуться. Головний козир Додо – швидкість", - наголосив генеральний директор клубу Сергій Палкін.
Примітно, що трансферна вартість гравця за даними Transfermarkt складає 2 млн. євро.
Додамо також, футболіст у складі "селесао" U-17 2015 року діставався чвертьфіналу юнацького чемпіонату світу.