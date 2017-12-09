"Шахтар" підписав захисника молодіжної збірної Бразилії

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 192136 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 199333 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 330207 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 229843 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 337162 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 218209 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 242312 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255647 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247457 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136536 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
78 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

26 березня, 19:09 • 30266 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 42075 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 56359 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 36099 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 31566 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 153150 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 192155 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 330228 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 337181 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 286313 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 103699 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 92479 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 127050 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 144243 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 149467 перегляди
Актуальне
"Шахтар" підписав захисника молодіжної збірної Бразилії

"Шахтар" підписав захисника молодіжної збірної Бразилії

Київ • УНН

 • 19641 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Донецький "Шахтар" оголосив про підписання 19-річного оборонця молодіжної збірної Бразилії та ФК "Коритиба" – Додо, передає УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

Контракт із "Шахтарем" розраховано на 5 років. Гравець приєднається до команди в січні перед початком зборів.
19-річний правий захисник виступав у "Коритибі", з якою в травні цього року переміг у Лізі Паранаенсе (чемпіонат штату Парана). У бразильській Серії А 2017 року Додо провів 19 матчів. Усього за "Коритибу" провів 46 матчів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футболіст "Шахтаря" став претендентом на звання кращого гравця туру ЛЧ

"Ми слідкували за Додо близько півроку. Він дуже молодий футболіст, минулого місяця йому виповнилося 19 років. Узяли його на позицію правого захисника, щоб посилити конкуренцію з Богданом Бутком. Гадаю, вболівальників "Шахтаря" він здивує. Хлопець має дуже серйозні якості, що, я сподіваюсь, щороку покращуватимуться. Головний козир Додо – швидкість", - наголосив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Примітно, що трансферна вартість гравця за даними Transfermarkt складає 2 млн. євро.

Додамо також, футболіст у складі "селесао" U-17 2015 року діставався чвертьфіналу юнацького чемпіонату світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,568.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,068.47
Ethereum
$2,030.21