"Шахтер" победил "Динамо" благодаря голу в дополнительное время
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В центральном противостоянии 14-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" на ОСК "Металлист" принимал киевское "Динамо", передает корреспондент УНН.
Навес с левого фланга ознаменовался борьбой за мяч между Исмаили и Вербичем. Игровой снаряд в итоге достался свободному Николаю Шапаренко, и полузащитник поразил цель.
После перерыва в сетке ворот Бойко отличился бывший игрок "Динамо" Жуниор Мораес, забивший в рамку ворот, в которой уже не было голкипера.
Примечательно, что в дополнительное время за игру рукой Кендзера получил удаление, которое спровоцировало небольшую потасовку между игроками обеих команд. Впоследствии неудачное выбивания мяча Морозюка позволило Виктору Коваленко поразить верхний угол ворот "бело-синих" - 2:1.
Добавим, что разница в таблице между лидерами увеличилось до 8 - 37 против 29 у киевлян.
Как сообщал УНН, "Динамо" разгромило "Шахтер" в матче молодежного первенства Украины.