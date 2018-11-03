"Шахтар" переміг "Динамо" завдяки голу в додатковий час
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У центральному протистоянні 14-го туру Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" на ОСК "Металіст" приймав київське "Динамо", передає кореспондент УНН.
Навіс з лівого флангу ознаменувався боротьбою за м'яч між Ісмаїлі та Вербичем. Ігровий снаряд у підсумку дістався вільному Миколі Шапаренко, і півзахисник вразив ціль.
По перерві у сітці воріт Бойка відзначився колишній гравець "Динамо" Жуніор Мораес, який забив у рамку воріт, в якій вже не було голкіпера.
Примітно, що в додатковий час за гру рукою Кендзьора отримав вилучення, яке спровокувало невелику штовханину між гравцями обох команд. Згодом невдале вибивання м'яча Морозюка дозволило Віктору Коваленку вразити верхній кут воріт "біло-синіх" – 2:1.
Додамо, що різниця в таблиці між лідерами збільшилася до 8 – 37 проти 29 у киян.
Як повідомляв УНН, "Динамо" розгромило "Шахтар" у матчі молодіжної першості України.