"Шахтер" обнародовал спарринг-соперников на первый сбор в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Донецкий "Шахтер" объявил стартовых соперников на первом тренировочном сборе команды, который пройдет в Турции, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
20 января "оранжево-черные" встретятся с чемпионом Болгарии "Лудогорцем". Коллектив из Разграда успешно преодолел групповой этап Лиги Европы и в 1/16 финала сразится с "Миланом". Также отметим, что в составе "зелено-белых" выступает украинский защитник Игорь Пластун.
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24-го января подопечные Паулу Фонсеки сыграют с загребским "Динамо". Серебряные призеры прошлого чемпионата Хорватии нынешнего сезона лидируют с 12-очковым отрывом от Сплитского "Хайдука".
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Напомним, первый зимний сбор "оранжево-черных" пройдет в турецком Белеке с 15 до 24 января, а второй пройдет в ОАЭ.