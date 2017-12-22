"Шахтер" обнародовал спарринг-соперников на первый сбор в Турции

20 января "оранжево-черные" встретятся с чемпионом Болгарии "Лудогорцем". Коллектив из Разграда успешно преодолел групповой этап Лиги Европы и в 1/16 финала сразится с "Миланом". Также отметим, что в составе "зелено-белых" выступает украинский защитник Игорь Пластун.

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24-го января подопечные Паулу Фонсеки сыграют с загребским "Динамо". Серебряные призеры прошлого чемпионата Хорватии нынешнего сезона лидируют с 12-очковым отрывом от Сплитского "Хайдука".

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Напомним, первый зимний сбор "оранжево-черных" пройдет в турецком Белеке с 15 до 24 января, а второй пройдет в ОАЭ.