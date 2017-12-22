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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26517 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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"Шахтар" оприлюднив спаринг-суперників на перший збір в Туреччині

Київ • УНН

 • 12580 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Донецький "Шахтар" оголосив стартових суперників на першому тренувальному зборі команди, що відбудеться в Туреччині, інформує УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

"Шахтар" оприлюднив спаринг-суперників на перший збір в Туреччині

20 січня "помаранчево-чорні" зустрінуться з чемпіоном Болгарії "Лудогорцем". Колектив із Разграда успішно подолав груповий етап Ліги Європи і в 1/16 фіналу змагатиметься з "Міланом". Також зазначимо, що у складі "зелено-білих" виступає український захисник Ігор Пластун.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Шахтар" потрапив до числа клубів Європи з найдовшою безпрограшною серією

24-го січня підопічні Паулу Фонсеки зіграють із загребським "Динамо". Срібні призери минулого чемпіонату Хорватії нинішнього сезону лідирують із 12-очковим відривом від сплітського "Хайдука".

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Нагадаємо, перший зимовий збір "оранжево-чорних" проходитиме в турецькому Белеку з 15 до 24 січня, а другий пройде в ОАЕ. 

Українські Національні Новини

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