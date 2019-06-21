"Шахтер" объявил новый тренерский штаб клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Новый наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру объявил своих ассистентов, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Первым ассистентом главного тренера стал Витор Северино, который несколько лет работал с юношами "Академики" (Коимбра) и "Порту". Был ассистентом Луиша Каштру в "Риу Аве", "Шавиш" и "Витории Гимарайнш".
Другими ассистентами оказались: Филипп Селиккая, Жоау Брандау. Должность аналитика получил Жозе Кошта.
Добавим, что тренером вратарей остался Антониу Феррейра, зато Игорь Дуляй теперь не входит в тренерский штаб клуба.
Как сообщалось ранее, Дарио Срна вернулся в состав "горняков" и будет работать одним из тренеров.