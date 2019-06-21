"Шахтар" оголосив новий тренерський штаб клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Новий наставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру оголосив своїх асистентів, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Першим асистентом головного тренера став Вітор Северіно, який кілька років працював з юнаками "Академіки" (Коїмбра) і "Порту". Був асистентом Луїша Каштру в "Ріу Аве", "Шавіш" і "Віторії Гімарайнш".
Іншими асистентами виявилися: Філіпе Селіккая, Жоау Брандау. Посаду аналітик отримав Жозе Кошта.
Додамо, що тренером воротарів залишився Антоніу Феррейра, натомість Ігор Дуляй тепер не входить в тренерський штаб клубу.
Як повідомлялося раніше, Дарійо Срна повернувся до стану "гірників" і буде працювати одним із тренером.