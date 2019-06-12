"Шахтер" объявил имя нового наставника клуба

Соглашение с 57-летним специалистом вступило в силу с сегодняшнего дня и рассчитано на два года. На посту тренера Каштру сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку.

"Этот специалист очень сильно подойдет под нашу философию и под наш стиль игры. И будет радовать наших болельщиков яркой, красивой, атакующей и победной игрой. У него прекрасные идеи, и это очень сильный специалист. Мы связываем с ним большие надежды, и я убежден, что у него получится", - отметил президент клуба Ринат Ахметов.

Отметим, что в качестве тренера португалец возглавлял ФК "Агеда" (1998-2000), "Мельядо" (2000/01), "Естаррейа" (2001-2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" ( 2004-2006), Академия "Порту" (2006-2013), "Порту Б" (2013-2014), "Порту" (март - июнь 2014), "Порту Б" (2014-2016), "Риу Аве" (2016-2017), "Шавиш" (2017 -2018), "Витория Гимарайнш" (2018-2019).

Добавим также, Каштру стал 33-м тренером в истории "Шахтера".