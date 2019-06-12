"Шахтар" оголосив ім'я нового наставника клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Чемпіон України донецький "Шахтар" підписав контракт з португальським тренером Луїшем Каштру, інформує УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".
Угода з 57-річним фахівцем вступила у силу з сьогоднішнього дня і розрахована на два роки. На посту тренера Каштру змінив свого співвітчизника Паулу Фонсеку.
"Цей фахівець дуже сильно підійде під нашу філософію і під наш стиль гри. І буде радувати наших уболівальників яскравою, красивою, атакуючої і переможною грою. У нього прекрасні ідеї, і це дуже сильний фахівець. Ми пов'язуємо з ним великі надії, і я переконаний, що у нього вийде", - зазначив президент клубу Рінат Ахметов.
Відзначимо, що в якості тренера португалець очолював: ФК "Агеда" (1998-2000), "Мельядо" (2000/01), "Естаррейа" (2001-2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004-2006), Академія "Порту" (2006-2013), "Порту Б" (2013-2014), "Порту" (березень - червень 2014 року), "Порту Б" (2014-2016), "Ріу Аве" (2016-2017), "Шавіш" (2017 -2018), "Віторія Гімарайнш" (2018-2019).
Додамо також, Каштру став 33-м тренером в історії "Шахтаря".