"Шахтер" назвал трансферную стоимость Исмаили

“Как Вы понимаете наши игроки — это игроки „Шахтера“, а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого. Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его стоимость отступных по контракту составляет 100 млн евро”, — подчеркнул Палкин.

Также гендиректор признался, что клуб сможет рассмотреть варианты продажи бразильца только начиная с 50 млн. евро.

“Когда мы получим предложение в 50 млн. евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку”, — добавил Палкин.

Напомним, что ранее наставник “Шахтера” Фонсека перешел к римской “Ромы”.