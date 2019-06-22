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"Шахтер" назвал трансферную стоимость Исмаили

Киев • УНН

 • 11041 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин в интервью “Football.ua” прокомментировал информацию о возможном трансфере одного из лидеров клуба Исмаиили в римскую “Рому”, передает УНН.

"Шахтер" назвал трансферную стоимость Исмаили

“Как Вы понимаете наши игроки — это игроки „Шахтера“, а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого. Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его стоимость отступных по контракту составляет 100 млн евро”, — подчеркнул Палкин.

Также гендиректор признался, что клуб сможет рассмотреть варианты продажи бразильца только начиная с 50 млн. евро.

“Когда мы получим предложение в 50 млн. евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку”, — добавил Палкин.

Напомним, что ранее наставник “Шахтера” Фонсека перешел к римской “Ромы”.

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