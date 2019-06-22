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"Шахтар" назвав трансферну вартість Ісмаїлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Генеральний директор “Шахтаря” Сергій Палкін в інтерв’ю “Football.ua” прокоментував інформацію стосовно можливого трансферу одного з лідерів клубу Ісмаїілі в римську “Рому”, передає УНН.

"Шахтар" назвав трансферну вартість Ісмаїлі

“Як Ви розумієте наші гравці — це гравці „Шахтаря“, а не Паулу Фонсеки. І рішення приймає клуб, куди і за скільки піде гравець. Ви також напевно знаєте, що якщо ми продаємо своїх гравців, то продаємо дуже дорого. Ісмаїлі на сьогоднішній день один з ключових гравців нашої команди і один з кращих лівих захисників Європи. Його вартість відступних за контрактом становить 100 млн євро”, — наголосив Палкін.

Також гендиректор зізнався, що клуб зможе розглянути варіанти продажу бразильця тільки починаючи з 50 млн. євро.

“Коли ми отримаємо пропозицію в 50 млн. євро за Ісмаїлі, ми тільки тоді почнемо думати, щоб вступати в переговорний процес по гравцеві”, — додав Палкін.

Нагадаємо, що раніше наставник “Шахтаря” Фонсека перейшов до римської “Роми”.

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