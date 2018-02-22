"Шахтер" минимально победил "Рому" в игре 1/8 финала Лиги чемпионов

Острыми прострелами Исмаили и Марлоса запомнился “Шахтер” в первой половине. Зато Пятову пришлось спасать свой коллектив в одном из моментов, но во втором “горняки” пропустили. Джеко забросил мяч за спину Исмаили и 20-летний турецкий бомбардир гостей Дженгиз Ундер отметился голом.

После перерыва “оранжево-черные” начали давить и добились своего. Пас со своей половины поля Ярослава Ракицкого дошел до Феррейра, который обыграл защитника и пробил голкипера “Ромы” — 1:1.

На 56 минуте дончане уже могли повести — прострел Исмаили завершился ударом с “убийственной” позиции от Марлоса на который с трудом отреагировал вратарь сборной Бразилии Алиссон. На 63 минуте бразильский кипер сделал сейв после удара в верхний угол ворот от Тайсона.

Впоследствии “горняки” заработали опасный штрафной удар. Фред пробил в верхний ближний угол ворот римлян и мяч от перекладины попал в сетку ворот. Через две минуты Жерсон дальним выстрелом проверил на бдительность Пятова — голкипер без проблем зафиксировал мяч в руках. Уже в компенсированное время “Рома” спаслась — после удара Феррейры с нескольких метров, мяч с линии ворот в падении вынес полевой футболист римлян. В результате победа 2:1.

Заметим, что в 1/8 финала ЛЧ-2010/11 “Шахтер” обыграл “Рому” и дома, и на выезде. Теперь с 14 последних еврокубковых поединков дома “Шахтер” проиграл только один (выигранные 11, 2 ничьи).