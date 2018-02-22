"Шахтар" мінімально переміг "Рому" у грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Харкові на ОСК “Металіст” відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким “Шахтарем” і римською “Ромою”, інформує УНН.
Гострими прострілами Ісмаїлі та Марлоса запам’ятався “Шахтар” у першій половині. Натомість Пятову прийшлося рятувати свій колектив в одному з моментів, але в другому “гірники” пропустили. Джеко закинув м’яч за спину Ісмаїлі і 20-річний турецький бомбардир гостей Дженгіз Ундер відзначився голом.
Після перерви “помаранчево-чорні” почали тиснути і домоглися свого. Пас зі своєї половини поля Ярослава Ракицького дійшов до Факундо Феррейри, який обіграв оборонця і пробив кіпера “Роми” — 1:1.
На 56 хвилині донеччани вже могли повести — простріл Ісмаїлі завершився ударом з “вбивчої” позиції від Марлоса на який з труднощами відреагував воротар збірної Бразилії Аліссон. На 63 хвилині бразильський кіпер зробив сейв після удару у верхній кут воріт від Тайсона.
Згодом “гірники” заробили небезпечний штрафний удар. Фред пробив у верхній ближній кут воріт римлян і м’яч від поперечини потрапив у сітку воріт. Через дві хвилини Жерсон дальнім пострілом перевірив на пильність Пятова — голкіпер без проблем зафіксував м’яч в руках. Вже у компенсований час “Рома” врятувалася — після удару Феррейри з кількох метрів, м’яч з лінії воріт у падінні виніс польовий футболіст римлян. Як наслідок перемога 2:1.
Зауважимо, що в 1/8 фіналу ЛЧ-2010/11 “Шахтар” обіграв “Рому” і вдома, і на виїзді. Тепер із 14 останніх єврокубкових поєдинків вдома “Шахтар” програв лише один (виграні 11, 2 нічиї).