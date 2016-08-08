"Шахтер" минимально обыграл "Александрию" при счете 1: 0

Преимущество "Шахтера" с каждой минутой матча росло, только реализовать его удалось на 36-й минуте. Виктор Коваленко сделал мягкий навес на дальнюю штангу, где Исмаили в одно касание отправил мяч именно в угол.



После перерыва ситуация на поле не изменилась. "Шахтер" в дальнейшем владел тотальным преимуществом и регулярно создавал остроту у ворот соперника. На 55-й минуте считанных сантиметров не хватило Ярославу Ракицкому, что пробивал со штрафного. Два шанса в течение непродолжительного промежутка времени имел Эдуардо, но счет до финального свистка не изменился.

"Важная победа и три очка в поединке против команды, очень закрыто играла в обороне. Несмотря на это мы имели немало возможностей забить еще больше. В принципе, мы контролировали ход сегодняшнего матча. Вероятно, что нужно было забивать еще, но думаю, что самое главное сейчас - победа ", - подчеркнул тренер "оранжево-черных" Паулу Фонсека.



Стоит отметить, что пару центральных защитников вместо Сергея Кривцова и Ивана Одеца составили Ярослав Ракицкий и Александр Кучер.



Напомним, что "Шахтер" вместе с "Динамо" на вершине турнирной таблицы - по 9 очков. "Александрия" с 3-мя баллами на 8 строчке.