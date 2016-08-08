“Шахтар” мінімально обіграв “Олександрію” за рахунком 1:0
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У третьому турі УПЛ донецький “Шахтар” з рахунком 1:0 переміг “Олександрію” на стадіоні “Арена Львів”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.
Перевага “Шахтаря” з кожною хвилиною матчу зростала, лише реалізувати її вдалось на 36-й хвилині. Віктор Коваленко зробив м’який навіс на дальню штангу, де Ісмаїлі в один дотик відправив м’яч саме в кут.
По перерві ситуація на полі не змінилась. “Шахтар” надалі володів тотальною перевагою і регулярно створював гостроту біля воріт суперника. На 55-й хвилині лічених сантиметрів забракло Ярославові Ракицькому, що пробивав зі штрафного. Два шанси протягом нетривалого часового проміжку мав Едуардо, але рахунок до фінального свистка не змінився.
“Важлива перемога і три очки в поєдинку проти команди, що дуже закрито грала у обороні. Незважаючи на це ми мали чимало нагод забити ще більше. У принципі, ми контролювали хід сьогоднішнього матчу. Певно, що потрібно було забивати ще, але гадаю, що найголовніше зараз — перемога”, — наголосив тренер “оранжево-чорних” Паулу Фонсека.
Варто зазначити, що пару центральних захисників замість Сергія Кривцова й Івана Ордеця склали Ярослав Ракицький та Олександр Кучер.
Нагадаємо, що “Шахтар” разом із “Динамо” на вершині турнірної таблиці — по 9 очок. “Олександрія” з 3-ма балами на 8 сходинці.