"Шахтер" и "Динамо" попали в число топ-25 клубов в истории Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Журнал “FourFourTwo” составил рейтинг самых успешных команд в истории Лиги чемпионов с сезона 1992/1993 годов, сообщает УНН.
25-ю строчку в рейтинге заняло киевское “Динамо”.
“Главными успехами „Динамо“ в Европе по-прежнему есть титулы Кубка обладателей кубков, выигранные в 1975 и 1986 годах. У них есть похвальный рекорд в Лиге чемпионов. Украинские гиганты, которые опираются на голы Андрея Шевченко и Сергея Реброва, сделали незабываемый выход в полуфинал сезона 1998/99, где проиграли с общим счетом 4:3 мюнхенской „Баварии“, — говорится в заявлении издания.
А „Шахтер“ занял 24-ю строчку.
„Шахтер“ опережает своих внутренних конкурентов, обогнав киевское „Динамо“ и в последние годы стал главной силой Украины. Они дебютировали в турнире только в 2000 году, когда вышли в групповой этап, но с тех пор украинцы регулярно играли и осуществили несколько незабываемых выступлений”, — так “FourFourTwo” охарактеризовал “Шахтер”.
На вершине генерации оказался “Реал”, за ним последовательно разместились “Барселона”, “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Ювентус”.
Заметим, что Лига чемпионов превратилась в одно из крупнейших спортивных соревнований в мире с момента ее эволюции после Кубка европейских чемпионов в 1992/93 году. За это время 13 различных клубов подняли самый престижный трофей европейского клубного футбола.