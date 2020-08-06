"Шахтер" и "Динамо" попали в число топ-25 клубов в истории Лиги чемпионов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82425 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101772 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126479 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107232 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127200 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101192 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102022 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104042 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 12368 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Журнал “FourFourTwo” составил рейтинг самых успешных команд в истории Лиги чемпионов с сезона 1992/1993 годов, сообщает УНН.

25-ю строчку в рейтинге заняло киевское “Динамо”.

“Главными успехами „Динамо“ в Европе по-прежнему есть титулы Кубка обладателей кубков, выигранные в 1975 и 1986 годах. У них есть похвальный рекорд в Лиге чемпионов. Украинские гиганты, которые опираются на голы Андрея Шевченко и Сергея Реброва, сделали незабываемый выход в полуфинал сезона 1998/99, где проиграли с общим счетом 4:3 мюнхенской „Баварии“, — говорится в заявлении издания.

А „Шахтер“ занял 24-ю строчку.

„Шахтер“ опережает своих внутренних конкурентов, обогнав киевское „Динамо“ и в последние годы стал главной силой Украины. Они дебютировали в турнире только в 2000 году, когда вышли в групповой этап, но с тех пор украинцы регулярно играли и осуществили несколько незабываемых выступлений”, — так “FourFourTwo” охарактеризовал “Шахтер”.

На вершине генерации оказался “Реал”, за ним последовательно разместились “Барселона”, “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Ювентус”.

Заметим, что Лига чемпионов превратилась в одно из крупнейших спортивных соревнований в мире с момента ее эволюции после Кубка европейских чемпионов в 1992/93 году. За это время 13 различных клубов подняли самый престижный трофей европейского клубного футбола.

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