"Шахтар" і "Динамо" потрапили до числа топ-25 клубів в історії Ліги чемпіонів

25-й рядок у рейтингу посіло київське “Динамо”.

“Найбільшими успіхами „Динамо“ в Європі, як і раніше є титули Кубка володарів кубків, виграні в 1975 і 1986 роках. У них є похвальний рекорд в Лізі чемпіонів. Українські гіганти, які спираються на голи Андрія Шевченка і Сергія Реброва, зробили незабутній вихід в півфінал сезону 1998/99, де програли із загальним рахунком 4:3 мюнхенській „Баварії“, — сказано у заяві видання.

Натомість „Шахтар“ посів 24-й рядок.

„Шахтар“ випереджає своїх внутрішніх суперників, обігнавши київське „Динамо“ і в останні роки став головною силою України. Вони дебютували в турнірі тільки в 2000 році, коли вийшли в груповий етап, але з тих пір українці регулярно грали і здійснили кілька незабутніх виступів”, — так “FourFourTwo” охарактеризувало “Шахтар”.

На вершині генерації опинився “Реал”, за ним послідовно розмістилися: “Барселона”, “Баварія”, “Манчестер Юнайтед” та “Ювентус”.

Зауважимо, що Ліга чемпіонів перетворилася в одне з найбільших спортивних змагань у світі з моменту її еволюції після Кубка європейських чемпіонів в 1992/93 році. За цей час 13 різних клубів підняли найпрестижніший трофей європейського клубного футболу.