"Шахтер" без Марлоса отправился на матч пятого тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Донецкий “Шахтер” отправился на матч групповой стадии Лиги чемпионов с немецким “Хоффенхаймом” в составе 20-х футболистов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Выбор Паулу Фонсеки пал на следующих исполнителей:
вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили;
полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Веллингтон Нем, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий;
форварды: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.
Таким образом в заявке не оказалось нескольких футболистов — Марлоса и Ярослава Ракицкого.
Отметим, что завтрашняя игра команд стартует в 22:00.