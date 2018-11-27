"Шахтар" без Марлоса відправився на матч п'ятого туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Донецький “Шахтар” відправився на матч групової стадії Ліги чемпіонів з німецьким “Хоффенхаймом” у складі 20-х футболістів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Вибір Паулу Фонсеки пав на наступних виконавців:
воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;
захисники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;
півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Веллінгтон Нем, Дентіньо, Тайсон, Андрій Тотовицький;
форварди: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.
Таким чином в заявці не опинилося кількох основних футболістів — Марлоса і Ярослава Ракицького.
Зазначимо, що завтрашня гра команд стартуватиме о 22:00.