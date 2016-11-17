Мошенница в Хмельницком обманула людей на более чем 32 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Суд арестовал жительницу Хмельницкого, которая обманула 18 пострадавших более чем на 32 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Установлено, что жительница Хмельницкого под предлогами осуществления предпринимательской деятельности и лечения мужа завладела средствами 18 пострадавших.
Мошенница завладела более чем 32 миллионами гривен.
По ходатайству органа предварительного расследования судом избрана подозреваемой мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 19 млн гривен.