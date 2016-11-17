Шахрайка у Хмельницькому ошукала людей на понад 32 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Суд заарештував жительку Хмельницького, яка ошукала 18 постраждалих на понад 32 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що жителька Хмельницького під приводами здійснення підприємницької діяльності та лікування чоловіка заволоділа коштами 18 постраждалих.
Шахрайка заволоділа понад 32 мільйонами гривень.
Наразі за клопотанням органу досудового розслідування судом обрано підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 19 мільйонів гривень.