Мошенника, который "изготавливал" зарубежные документы, задержали на Буковине

Установлено, что злоумышленник разместил объявление в сети Интернет о том, что может помочь в изготовлении документов для выезда за границу, конечно же за вознаграждение. Объявлением воспользовалась 29-летняя жительница поселка Кельменцы. В телефонном разговоре стороны обсудили условия по оформлению документов для выезда в Польшу. Но для начала мошенник потребовал предоплату за свои услуги. Женщина перечислила через терминал неизвестному 4 600 гривен, после чего связь с мошенником пропала.

В ходе расследования правоохранителям удалось найти доказательства причастности к мошенничеству 18-летнего жителя Киверцовского района Волынской области. К тому же злоумышленника зафиксировали камеры банкомата, с которого он снимал перечисленные средства.

Следователи инкриминируют парню правонарушение по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории края.