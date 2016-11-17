Шахрая, що "виготовляв" закордонні документи, затримали на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Буковинські поліцейські викрили шахрая, який "виготовляв" документи для виїзду до країн Європи. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
Встановлено, що зловмисник розмістив оголошення в мережі Інтернет про те, що може допомогти у виготовленні документів для виїзду за кордон, звісно ж за винагороду. Оголошенням скористалася 29-річна мешканка селища Кельменці. У телефонній розмові сторони обговорили умови з оформлення документів для виїзду до Польщі. Але для початку шахрай затребував передоплату за свої послуги. Жінка перерахувала через термінал незнайомцю 4600 гривень після чого зв'язок із шахраєм зник.
У ході розслідування, правоохоронцям вдалося знайти докази причетності до шахрайства 18-річного мешканця Ківерцівського району Волинської області. До того ж зловмисника зафіксували камери банкомату, з якого він знімав перераховані кошти.
Слідчі інкримінують хлопцю правопорушення за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім цього, поліцейські перевіряють причетність зловмисника до вчинення аналогічних злочинів на території краю.