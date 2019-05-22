Мошенник завладел 1,1 млн грн через продажу краденых авто
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Жителю Кривого Рога объявили о подозрении в мошенническом завладении средствами граждан на более 1,1 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
Так, в отношении гражданина открыто уголовное производство за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2,3 ст.190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно и в больших размерах.
По данным следствия, с ноября 2017 года по сентябрь 2018-го житель Кривого Рога через интернет организовал бизнес по продаже автомобилей.
"Так, злоумышленник разместил на сайте объявление и продавал людям краденые авто, которые официально находились в розыске, с измененными номерами узлов и агрегатов. Путем обмана мужчина завладел денежными средствами покупателей на общую сумму более 1,1 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, киберполиция разоблачила мошенников, которые имитировали торги на финансовых биржах. Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 миллионов гривен. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины.