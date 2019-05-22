Шахрай заволодів 1,1 млн грн через продаж крадених авто
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Мешканцю Кривого Рогу оголосили про підозру у шахрайському заволодінні коштами громадян на понад 1,1 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
Так, стосовно громадянина відкрито кримінальне провадження за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.190 КК України — заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно та у великих розмірах.
За даними слідства, з листопада 2017 року по вересень 2018-го мешканець Кривого Рогу через інтернет організував бізнес з продажу автомобілів.
"Так, зловмисник розмістив на сайті оголошення та продавав людям крадені авто, які офіційно перебували у розшуку, зі зміненими номерами вузлів та агрегатів. Шляхом обману чоловік заволодів грошовими коштами покупців на загальну суму понад 1,1 млн грн", - повідомили у прокуратурі.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, кіберполіція викрила шахраїв, які імітували торги на фінансових біржах. Зімітована трейдерська діяльність, за попередніми оцінками, принесла зловмисникам більш як 9 мільйонів гривень. Їхніми жертвами стали більш як 150 іноземців та громадян України.