В прифронтовом Торецке мошенник продал стройматериалы и сбежал с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Правоохранители разыскали мошенника с Донбасса, который около пяти месяцев скрывался в Киевской области. Злоумышленник предложил помочь в ремонте местной жительнице, продал стройматериалы и сбежал с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации Донецкой области, передает УНН.
Житель прифронтового Торецка предложил женщине, проживающей вблизи линии боевых действий, помощь в строительстве, вместе с сообщником продал стройматериалы и украл деньги. Когда полиция разоблачила подозреваемого и начался судебный процесс, мужчина сбежал.
Сообщается, что злоумышленник уже имел судимость за ограбление, поэтому решил спрятаться и под чужим именем, окольными путями, выехал за пределы Донбасса. С осени 2018 был объявлен в розыск.
Беглец постоянно переезжал и менял мобильные телефоны, изменив с десяток населенных пунктов - от столицы до поселков Киевской области. Сведения о "кочевника" получили правоохранители Киевской области и сообщили коллегам из Донбасса.
Подозреваемого доставят в Торецк, где будут судить.
Как сообщал УНН, в Харьковской области задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске за убийство 5 человек.