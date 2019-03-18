У прифронтовому Торецьку шахрай продав будматеріали і втік з грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Правоохоронці розшукали шахрая з Донеччини, який близько п’яти місяців переховувався у Київській області. Зловмисник запропонував допомогти в ремонті місцевій жительці, продав будматеріали і втік з грошима. Про це повідомляє відділ комунікації Донецької області, передає УНН.
Житель прифронтового Торецька запропонував жінці, що мешкає поблизу лінії бойових дій, допомогу у будівництві, разом зі спільником продав будматеріали і вкрав гроші. Коли поліція викрила підозрюваного і розпочався судовий розгляд, чоловік втік.
Повідомляється, що зловмисник вже мав судимість за пограбування, тому вирішив сховатись і під чужим ім’ям, обхідними шляхами виїхав за межі Донеччини. З осені 2018 року його оголосили у розшук.
Втікач постійно переїжджав та змінював мобільні телефони, змінивши з десяток населених пунктів – від столиці до селищ на Київщині. Відомості про "кочівника" отримали правоохоронці Київської області і повідомили колегам з Донеччини.
Підозрюваного доставлять у Торецьк, де будуть судити.
Як повідомляв УНН, на Харківщині затримано громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство 5 людей.