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MIM-104 Patriot

У прифронтовому Торецьку шахрай продав будматеріали і втік з грошима

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Правоохоронці розшукали шахрая з Донеччини, який близько п’яти місяців переховувався у Київській області. Зловмисник запропонував допомогти в ремонті місцевій жительці, продав будматеріали і втік з грошима. Про це повідомляє відділ комунікації Донецької області, передає УНН.

У прифронтовому Торецьку шахрай продав будматеріали і втік з грошима

Житель прифронтового Торецька запропонував жінці, що мешкає поблизу лінії бойових дій, допомогу у будівництві, разом зі спільником продав будматеріали і вкрав гроші. Коли поліція викрила підозрюваного і розпочався судовий розгляд, чоловік втік.

Повідомляється, що зловмисник вже мав судимість за пограбування, тому вирішив сховатись і під чужим ім’ям, обхідними шляхами виїхав за межі Донеччини. З осені 2018 року його оголосили у розшук.

Втікач постійно переїжджав та змінював мобільні телефони, змінивши з десяток населених пунктів – від столиці до селищ на Київщині. Відомості про "кочівника" отримали правоохоронці Київської області і повідомили колегам з Донеччини.

Підозрюваного доставлять у Торецьк, де будуть судити.

Як повідомляв УНН, на Харківщині затримано громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство 5 людей.

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