Шахматная Олимпиада: стали известны соперники украинцев в заключительном туре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Ченнае завершается Всемирная шахматная Олимпиада-2022, в заключительном, 11-м туре, 9 августа, женская сборная Украины встретится с командой Польши, а мужской квартет украинцев проведет встречу с шахматистами Литвы. Об этом сообщает УНН.
Детали
После десяти туров украинки идут четвертыми. Также по 16 очков набрали сборные Польши, Азербайджана и Грузии. Лидирует Индия (17). В мужском турнире впереди команды Узбекистана и Армении (по 17 очков), сборная Украины пока 19 (14).
Дополнение
В Ченнае на Всемирной шахматной Олимпиаде-2022, в предпоследнем, десятом туре женская сборная Украины нанесла поражение команде Германии – 2,5:1,5.