Шахматная Олимпиада: стали известны соперники украинцев в заключительном туре

Детали

После десяти туров украинки идут четвертыми. Также по 16 очков набрали сборные Польши, Азербайджана и Грузии. Лидирует Индия (17). В мужском турнире впереди команды Узбекистана и Армении (по 17 очков), сборная Украины пока 19 (14).

Дополнение

В Ченнае на Всемирной шахматной Олимпиаде-2022, в предпоследнем, десятом туре женская сборная Украины нанесла поражение команде Германии – 2,5:1,5.