Шахова Олімпіада: стали відомі суперники українців у заключному турі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Ченнаї завершується Всесвітня шахова Олімпіада-2022, у заключному, 11-му турі, 9 серпня, жіноча збірна України зустрінеться з командою Польщі, а чоловічий квартет українців проведе зустріч із шахістами Литви. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Після десяти турів українки йдуть четвертими. Також по 16 очок набрали збірні Польщі, Азербайджану та Грузії. Лідирує Індія (17). У чоловічому турнірі попереду команди Узбекистану та Вірменії (по 17 очок), збірна України поки 19-та (14).
Доповнення
В Ченнаї на Всесвітній шаховій Олімпіаді-2022, у передостанньому, десятому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Німеччини - 2,5:1,5.