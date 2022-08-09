Шахова Олімпіада: стали відомі суперники українців у заключному турі

Деталі

Після десяти турів українки йдуть четвертими. Також по 16 очок набрали збірні Польщі, Азербайджану та Грузії. Лідирує Індія (17). У чоловічому турнірі попереду команди Узбекистану та Вірменії (по 17 очок), збірна України поки 19-та (14).

Доповнення

В Ченнаї на Всесвітній шаховій Олімпіаді-2022, у передостанньому, десятому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Німеччини - 2,5:1,5.