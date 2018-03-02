Шахматистка Музычук обменялась футболками с футболистом "Реала" Роналду
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. На странице в Facebook украинский шахматистка Анна Музычук продемонстрировала фотографию на которой она обменялась футболками с одним из самых дорогих футболистов мира Криштиану Роналду, сообщает УНН со ссылкой на страницу украинском в Facebook.
Наша землячка сообщила о пребывании на легендарной арене мадридского “Реала” — “Сантьяго Бернабеу”, а также о встрече с президентом и главным бомбардиром команды.
“В прошлую субботу я имела удовольствие посетить „Сантьяго Бернабеу“ и встретиться с президентом „Реала“ Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно памятным”, — говорится в записи Музычук.
Заметим, что Музычук, которая теперь является третьей в рейтинге лучших шахматисток мира, становилась дважды чемпионкой мира по блицу, однажды победительницей ЧМ по быстрым шахматам и чемпионкой Европы по быстрым шахматам.