Шахістка Музичук обмінялася футболками з футболістом "Реалу" Роналду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На сторінці у Facebook українська шахістка Ганна Музичук продемонструвала світлину на якій вона обмінялася футболками з одним із найдорожчих футболістів світу Кріштіану Роналду, повідомляє УНН з посиланням на сторінку українки у Facebook.
Наша землячка повідомила про перебування на легендарній арені мадридського “Реалу” — “Сантьяго Бернабеу”, а також про зустріч із президентом та головним бомбардиром команди.
“Минулої суботи я мала задоволення відвідати „Сантьяго Бернабеу“ і зустрітися з президентом „Реала“ Флорентіно Пересом і гравцями клубу. Обмін футболками з Кріштіану Роналду був особливо пам’ятним”, — йдеться у записі Музичук.
Зауважимо, що Музичук, яка наразі є третьою в рейтингу найкращих шахісток світу, ставала двічі чемпіонкою світу з бліцу, одного разу переможницею ЧС зі швидких шахів та чемпіонкою Європи зі швидких шахів.