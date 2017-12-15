Шахматисты Музычук и Коробов завоевали награды на интеллектуальных играх
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинцы Антон Коробов и Анна Музычук стали серебряными призерами по баскских шахмат на 2-х Элитных интеллектуальных играх, проходящих в китайском Хайнане, сообщает УНН со ссылкой на Украинские шахматы.
Коробов поделил 1-2 места с россиянином Александром Грищуком и уступил ему только из-за поражения в личной матче - "серебро". Успешное выступление Коробова не поддержал еще один наш участник - опытный Василий Иванчук, лишь 11 место.
Отлично выступила Анна Музычук, уверенно заняла второе место после китаянки Чжао Сю. Другие украинцы несколько отстали Анна Ушенина - шестая, Мария Музычук - восьмая.
Напомним, что на Играх в Хайнане украинцы боролись две медали в быстрых шахматах.