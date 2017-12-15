Шахісти Музичук та Коробов вибороли нагороди на Інтелектуальних іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українці Антон Коробов і Анна Музичук стали срібними призерами з баскських шахів на 2-х Елітних Інтелектуальних іграх, що проходять у китайському Хайнані, повідомляє УНН з посиланням на Українські шахи.
Коробов поділив 1-2 місця з росіянином Олександром Грищуком і поступився йому лише через поразку в особистому матчі – "срібло". Успішний виступ Коробова не підтримав ще один наш учасник - досвідчений Василь Іванчук, лише 11 місце.
Відмінно виступила Анна Музичук, яка впевнено посіла друге місце після китаянки Чжао Сю. Інші українки дещо відстали: Анна Ушеніна - шоста, Марія Музичук - восьма.
Нагадаємо, що на Іграх в Хайнані українці виборювали дві медалі у швидких шахах.