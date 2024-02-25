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"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область

"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 00:25  •  3960 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над севером Херсонской области зафиксировали беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые направляются в Николаевскую область.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о "Шахедах" на севере Херсонщины, движущихся курсом на Николаевщину. Передает УНН.

ВСУ предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами с востока25 февраля 2024, 00:05 • 6687 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
"Шахеди" на півночі Херсонщини прямують до Миколаївської області
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