"Шахед" залетал в беларусь на 20 минут ночью - "Гаюн"

Ночью "шахед" залетал в беларусь на 20 минут, сообщил во вторник мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

"Прошлой ночью около 02:35 один дрон-камикадзе типа "шахед" пересек границу с беларусью в направлении брагина со стороны Черниговской области Украины", - указывается в сообщении со ссылкой на мониторинговый телеграм-канал.

Как указано, "известно, что "шахед" провел в воздушном пространстве беларуси около 20 минут и уже в 02:53 возвращался в Украину курсом на Чернобыльскую зону, покинув территорию беларуси около 3 часов ночи".

"Отметим, что по данным "Беларускі Гаюн", дежурный истребитель ввс рб из барановичей патрулировал юго-восток беларуси около часа ночи, но в момент захода "шахеда" уже ушел обратно на базу и в небе не был", - говорится в сообщении.

Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини