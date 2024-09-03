"Шахед" залітав до білорусі на 20 хвилин уночі - "Гаюн"
Київ • УНН
Моніторинговий канал повідомив про проникнення дрона-камікадзе "шахед" у повітряний простір Білорусі. Безпілотник перетнув кордон з боку Чернігівської області України та провів у Білорусі близько 20 хвилин.
Вночі "шахед" залітав до білорусі на 20 хвилин, повідомив у вівторок моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пише УНН.
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"Минулої ночі близько 02:35 один дрон-камікадзе типу "шахед" перетнув кордон з білоруссю у напрямку брагіна з боку Чернігівської області України", - вказується у повідомленні з посиланням на моніторинговий телеграм-канал.
Як вказано, "відомо, що "шахед" провів у повітряному просторі білорусі близько 20 хвилин і вже о 02:53 повертався в Україну курсом на Чорнобильську зону, залишивши територію білорусі близько 3 години ночі".
"Зазначимо, що за даними "Беларускі Гаюн", черговий винищувач впс рб з барановичів патрулював південний схід білорусі приблизно о першій ночі, але в момент заходу "шахеда" вже пішов назад на базу та в небі не був", - ідеться у повідомленні.
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