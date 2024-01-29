"Shahed-136" получили новую версию боевой части российского производства - СМИ

Дроны-камикадзе типа "Shahed-136" получили новую версию боевой части российского производства, которая теперь имеет дополнительный кумулятивный и термический эффекты. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Издание отмечает, что боевая часть является продолжением развития предыдущей с индексом "МСНИ", при модернизации которой она получила дополнительный кумулятивный и зажигательный (термический) эффекты. И это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом "БСФ".

Defence Express пишет, что маркировка новой боевой части содержит индекс "БСТ-52", а также содержит номер 206-2-23, который указывает на то, что она была произведена в 2023 году. О точном значении "206-2" возможно будет говорить только после получения большего количества данных для анализа.

Новая боевая часть получила кумулятивную выемку, которая и отвечает за создание кумулятивной струи. Но самое опасное - дополнительный термический эффект при взрыве "БСТ-52", который обеспечивается установленными внутрь боевой части зажигательными элементами, судя по всему - термическими "шашками".

По мнению издания, возможно появление в начале декабря 2023 года неподтвержденной информации о термобарической боевой части на "Shahed-136", было вызвано этой боевой частью с дополнительным зажигательным эффектом.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что россияне начали дополнять боевую часть дронов-камикадзе шрапнелью.

"Готовые поражающие элементы имеют вид вольфрамовых шариков одинакового диаметра. Принцип действия подобен шрапнельным артиллерийским снарядам. В момент подрыва взрывная часть разрывается, разбрасывая небольшие металлические фрагменты (шрапнель) в разные направления. Шрапнель рассеивается и наносит ущерб объектам в зоне действия. Такая циничная "модификация" может свидетельствовать о желании врага нанести большие поражения непосредственно людям. Количество готовых поражающих элементов, которыми россияне комплектуют "Shahed 136", недостаточно для значительного разрушения сооружений или зданий. Однако такие фрагменты могут нанести тяжелые поражения непосредственно людям. Шарики в момент разлета охватывают большую площадь и могут поражать любую незащищенную часть тела", - отметил Рувин.

В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем