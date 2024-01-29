"Shahed-136" получили новую версию боевой части российского производства - СМИ
СМИ сообщают, что Shahed-136 получили новую версию боевой части российского производства.
BILD: Украина все чаще успешно использует новые наземные дроны
Украинские военные испытывают новые наземные беспилотники, среди которых беспилотник, устанавливающий мины, боевой беспилотник с пулеметом, а также беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать большие расстояния для атак на цели.
В Донецкой области объявляют принудительную эвакуацию из ряда поселков двух громад: что известно
Власти решили принудительно эвакуировать несколько сел в Марьинской и Очеретинской громадах Донецкой области из-за обстрелов со стороны российских сил.
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения может рассмотреть на этой неделе законопроекты об использовании биоматериала погибших.
Кабмин предложил совершенствование БЭБ: уточнить основания для увольнения руководителя и срока аттестации работников ведомства
Кабинет Министров предложил изменения для совершенствования Бюро экономической безопасности, в частности, уточнение оснований для увольнения директора БЭБ, требование прохождения полиграфа при назначении на должность и обязательную аттестацию заместителей через год после завершения военного положения. Законопроект также имеет целью расширить следственные полномочия БЭБ по определенным финансовым преступлениям и ограничить проверки частных предприятий.
Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций
Венгерские и румынские политики, которые сделали заявления об аннексии частей Украины, не являются представителями официальных органов власти своих стран. Правительства обеих стран поддерживают территориальную целостность Украины.
В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале
кремль объявил, что президент россии владимир путин планирует посетить Турцию в феврале. По словам помощника путина юрия ушакова, подготовка к визиту продолжается.
Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подготовку ко второму украинско-балканскому саммиту, пригласил Грецию к организации Глобального саммита мира и сообщил об оборонных потребностях Украины, в частности по противовоздушной обороне и артиллерии. Они также обсудили разблокирование помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.
Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи
Руководитель ОП, министры иностранных дел Украины и Венгрии встретились в Ужгороде.
россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин
россия оснащает свои беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства.