"Shahed-136" отримали нову версію бойової частини російського виробництва - ЗМІ
Київ • УНН
ЗМІ повідомляють, що Shahed-136 отримали нову версію бойової частини російського виробництва
Дрони-камікадзе типу "Shahed-136" отримали нову версію бойової частини російського виробництва, яка тепер має додатковий кумулятивний та термічний ефекти. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.
Видання зазначає, що бойова частина є продовженням розвитку попередньої з індексом "МСНИ", під час модернізації якої вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний (термічний) ефекти. Й це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".
Defence Express пише, що маркування нової бойової частини містить індекс "БСТ-52", а також містить номер 206-2-23, який вказує на те, що вона була вироблена у 2023 році. Про точне значення "206-2" можливо буде говорити лише після отримання більшої кількості даних для аналізу.
Нова бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю. Але найнебезпечніше - додатковий термічний ефект при вибуху "БСТ-52", який забезпечується встановленими у середину бойової частини запалювальними елементами, з огляду на все - термічними "шашками".
На думку видання, можливо поява на початку грудні 2023 року непідтвердженої інформації про термобаричну бойову частину на "Shahed-136", була спричинена цією бойовою частиною із додатковим запалювальним ефектом.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що росіяни почали доповнювати бойову частину дронів-камікадзе шрапнеллю.
"Готові вражаючі елементи мають вигляд вольфрамових кульок однакового діаметра. Принцип дії подібний до шрапнельних артилерійських снарядів. У момент підриву вибухова частина розривається, розкидаючи невеликі металеві фрагменти (шрапнель) у різні напрями. Шрапнель розсіюється та завдає шкоди об'єктам у зоні дії. Така цинічна "модифікація" може свідчити про бажання ворога завдати більших уражень безпосередньо людям. Кількість готових вражаючих елементів, якими росіяни комплектують "Shahed 136", недостатня для значного руйнування споруд чи будівель. Однак такі фрагменти можуть завдати тяжких уражень безпосередньо людям. Кульки в момент розльоту охоплюють велику площу та можуть уражати будь-яку незахищену частину тіла", - зазначив Рувін.
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