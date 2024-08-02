Шаг навстречу: что изменит смягчение запрета конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса

Украинский бизнес всегда находит способы приспособиться к вызовам, даже в самые сложные времена. Тотальный запрет на конвертацию валютных кредитов в гривну создает дополнительные трудности для предпринимателей, однако их можно упростить, позволив банку и бизнесу самостоятельно договариваться о целесообразности такой операции, пишет УНН.

В условиях сложной экономической ситуации в Украине разрешение банкам и бизнесу индивидуально решать вопрос конвертации валютных кредитов в гривну может стать важным шагом для улучшения взаимоотношений между банками и их клиентами. Такой подход позволит банкам более гибко реагировать на потребности клиентов, что в результате улучшит их финансовые показатели и уменьшит риски невозврата кредитов.

Это в комментариях УНН отметили и экономические эксперты.

"Учитывая то, что экономическая ситуация очень сложная для большинства субъектов хозяйствования в Украине, стоило бы, как минимум, смягчить (запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов - ред.). Потому что, если, например, клиент договаривается с банком, и банк готов идти на встречу клиенту, например, постоянному клиенту, или такому, с которым долго работает, и хорошая кредитная история, то почему бы не позволить это сделать, чтобы хотя бы немного облегчить финансовое положение субъекта хозяйствования", - отметил в комментарии УНН председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Экономический эксперт Александр Паращий уверен, что банки в Украине достаточно самодостаточны и не нуждаются в дополнительной защите от клиентов. Он отмечает, что, позволив банкам и клиентам договариваться о конвертации кредитов в гривну, НБУ будет способствовать развитию бизнеса, что является критически важным для экономики страны. Это повысит доверие к банковскому сектору и создаст благоприятный бизнес-климат.

В то же время юристы указывают на то, что этот запрет противоречит принципу свободы договора.

"Указанный императивный запрет невозможно обойти, даже если имеется согласие обеих сторон кредитного договора. Указанное ограничение НБУ негативно сказывается на экономической активности", - говорит адвокат, партнер "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Назарий Адамчук.

Стоит отметить, что указанное постановление о запрете конвертации валютных кредитов было введено еще предыдущим главой НБУ Кириллом Шевченко в начале полномасштабного вторжения. Однако, нынешний глава регулятора Андрей Пышный имеет возможность изменить ситуацию, ведь, как отмечают эксперты, на данный момент НБУ ничего не мешает смягчить ее.

К тому же, смягчение запрета на конвертацию валютных кредитов будет иметь положительные последствия для экономики Украины и будет способствовать развитию бизнеса, который является основой экономической стабильности страны. Позволив банкам и клиентам индивидуально решать вопрос конвертации, НБУ сможет создать более гибкие условия для предпринимателей, что, в свою очередь, приведет к повышению экономической активности и росту ВВП.

"Такие изменения очень уместны и помогут обеспечить экономическую стабильность и бюджетные поступления, необходимые для поддержки страны", - отметила в комментарии УНН нардеп, член экономического комитета Верховной Рады Людмила Буймистер.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар по бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.

Поэтому, возможно, время перемен пришло, и Нацбанк вскоре пересмотрит свою политику по конвертации валютных кредитов в гривну. Позволив банкам и клиентам индивидуально решать этот вопрос, НБУ создаст благоприятные условия для бизнеса, уменьшит риски невозврата кредитов и укрепит доверие к банковскому сектору. Это важный шаг к стабилизации экономики Украины и поддержке предпринимателей в трудные времена.