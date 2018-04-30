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Саблистка Харлан победила на ЧУ по фехтованию

Киев • УНН

 • 12012 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Титулованная николаевская саблистка Ольга Харлан победила на чемпионате Украины, который проходил в Киеве, передает УНН со ссылкой на НФФУ.

Саблистка Харлан победила на ЧУ по фехтованию

В финале олимпийская чемпионка не без проблем разобралась со своей коллегой по национальной сборной Алиной Комащук. В равной борьбе Харлан обыграла соперницу с минимальным преимуществом в счете - 15:14.

"Бронзу" между собой разделили еще одна представительница Николаева Александра Мамонтова и Ольга Жовнир из Нетешина. Мамонтова в полуфинале не справилась с Харлан, проиграв 6:15, а Жовнир уступила Комащук - 11:15.

Кроме того отметим результаты командного первенства, где сильнейшими оказались киевлянки Юлия Бакастова, Елена Воронина, Елена Писаренко и Мария Цимбота, которые в финале обыграли со счетом 45:38 фехтовальщиц из Николаева Евгения Аленина, Ольгу Харлан, Александру Мамонтову и Лену Прокудо.

Как сообщалось ранее, Харлан в начале месяца выиграла золотую награду на этапе Гран-При в Сеуле.

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