Саблистка Харлан победила на ЧУ по фехтованию

В финале олимпийская чемпионка не без проблем разобралась со своей коллегой по национальной сборной Алиной Комащук. В равной борьбе Харлан обыграла соперницу с минимальным преимуществом в счете - 15:14.

"Бронзу" между собой разделили еще одна представительница Николаева Александра Мамонтова и Ольга Жовнир из Нетешина. Мамонтова в полуфинале не справилась с Харлан, проиграв 6:15, а Жовнир уступила Комащук - 11:15.

Кроме того отметим результаты командного первенства, где сильнейшими оказались киевлянки Юлия Бакастова, Елена Воронина, Елена Писаренко и Мария Цимбота, которые в финале обыграли со счетом 45:38 фехтовальщиц из Николаева Евгения Аленина, Ольгу Харлан, Александру Мамонтову и Лену Прокудо.

Как сообщалось ранее, Харлан в начале месяца выиграла золотую награду на этапе Гран-При в Сеуле.