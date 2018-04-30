Шаблістка Харлан тріумфувала на ЧУ з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Титулована миколаївська шаблістка Ольга Харлан перемогла на чемпіонаті України, який проходив у Києві, передає УНН з посиланням на НФФУ.
У фіналі олімпійська чемпіонка не без проблем розібралася зі своєю колегою по національній збірній Аліною Комащук. У рівній боротьбі Харлан обіграла суперницю з мінімальною перевагою в рахунку - 15:14.
"Бронзу" між собою розділили ще одна представниця Миколаєва Олександра Мамонтова і Ольга Жовнір з Нетішина. Мамонтова в півфіналі не впоралася з Харлан, програвши 6:15, а Жовнір поступилась Комащук - 11:15.
Окрім того відзначимо результати командної першості, де найсильнішими виявилися киянки Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Олена Писаренко і Марія Цимбота, які в фіналі обіграли з рахунком 45:38 фехтувальниць з Миколаєва Євгенію Аленіну, Ольгу Харлан, Олександру Мамонтову і Олену Прокуду.
Як повідомлялося раніше, Харлан на початку місяця виграла золоту нагороду на етапі Гран-Прі у Сеулі.