Сейм Польши поддержал значительное ужесточение наказания для педофилов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сейм Польши принял изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних, - с 15 до 30 лет лишения свободы. За этот закон накануне проголосовали 263 депутата, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Изменения в Уголовный кодекс Польши предусматривают увеличение максимальной санкции за сексуальное преступление против несовершеннолетних с 15 до 30 лет лишения свободы, а изнасилование ребенка не будет иметь срока давности.
Кроме этого, закон позволяет осудить на пожизненный срок насильника, который стал причиной смерти ребенка и отменяет условное осуждение для педофилов.
Над изменениями в законопроект несколько месяцев работало министерство юстиции страны. Активно обсуждать проблему педофилии в стране начали после выхода документального фильма Томаша Секельського "Только не говори никому", посвященной проблеме педофилии среди польских священников.
Как сообщал УНН, в Японии проверят возможные случаи педофилии со стороны католических священников.
Напомним, одного из самых влиятельных кардиналов католической церкви признали виновным в педофилии.