Сейм Польщі підтримав значне посилення покарання для педофілів

КИЇВ. 17 травня. УНН. Сейм Польщі ухвалив зміни до кримінального кодексу, що посилюють покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх, - з 15 до 30 років позбавлення волі. За цей закон напередодні проголосували 263 депутати, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.