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Сейм Польщі підтримав значне посилення покарання для педофілів

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Сейм Польщі ухвалив зміни до кримінального кодексу, що посилюють покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх, - з 15 до 30 років позбавлення волі. За цей закон напередодні проголосували 263 депутати, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Зміни до Кримінального кодексу Польщі передбачають збільшення максимальної санкції за сексуальний злочин проти неповнолітніх з 15 до 30 років позбавлення волі, а зґвалтування дитини не матиме терміну давності.

Окрім цього, закон дозволяє засудити на довічний термін ґвалтівника, який спричинив смерть дитини та скасовує умовне засудження для педофілів.

Над змінами до законопроекту декілька місяців працювало міністерство юстиції країни. Активно обговорювати проблему педофілії у країні почали після виходу документальної стрічки Томаша Секєльського "Тільки не кажи нікому", присвяченої проблемі педофілії серед польських священиків.

Як повідомляв УНН, у Японії перевірять можливі випадки педофілії з боку католицьких священиків.

Нагадаємо, одного з найвпливовіших кардиналів католицької церкви визнали винним у педофілії.

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