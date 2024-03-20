SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Словацкая компания SEVOTECH сегодня, 20 марта, направила обращение к "Львовскому арсеналу", Министерству обороны Украины и Президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит украинскую компанию до 1 апреля забрать минометные выстрелы или их будут вынуждены перепродать. Соответствующее письмо есть в распоряжении УНН.

Ранее представитель компании SEVOTECH Алексей Хорошаев в интервью УНН сообщил, что компания закупила минометные выстрелы для МОУ по контракту с "Львовским арсеналом" на сумму предоплаты, которую им прислала украинская компания. По его словам, эти минометные выстрелы есть и готовы к отправке. Его слова подтвердились и документами, предоставленными адвокатами бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева во время судебного заседания 15 марта.

"Предлагаем вам немедленно в срок до 1 апреля 2024 года забрать минометные выстрелы 82 калибра в количестве 3000 штук, находящихся на хранении в Словакии, и минометные выстрелы 82 калибра 4000 штук в г. Сопот Болгария (склад Вазовский машиностроительный завод). В случае неполучения вами товара в указанный выше срок, мы будем вынуждены реализовать указанный товар и возместить причиненные нам убытки на получение дополнительных лицензий, перевозки товара, его длительное хранение, поиск новых покупателей, а также репутационные убытки", - говорится в обращении.

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

В письме также указано, что первая партия товара по контракту между SEVOTECH и "Львовским арсеналом" была готова в октябре 2023 года, однако украинская компания "по разным мотивам отказалось получать товар и доставлять его в Украину для передачи МОУ". Как указано, эта партия снарядов оплачена.

Кроме того, компания SEVOTECH заявила, что готова обеспечить проведение инспекции на складе хранения товара в Словакии.

Напомним

Еще осенью 2022 года Министерство обороны Украины и компания "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Контрагентом для поставки боеприпасов с завода Elmech в Хорватии выступила словацкая компания SEVOTECH, которую представляет Алексей Хорошаев.

Вооруженные силы Украины до сих пор не получили боеприпасы по этому контракту. Минобороны пыталось вернуть средства, однако и этого пока не удалось сделать, ведь большая их часть - 818 млн гривен - арестованы в рамках уголовного производства на счетах компании "Львовский арсенал". Остальную часть средств - 30% от суммы, перечисленной МОУ на счета "Львовского арсенала", - украинская компания перевела за границу, как предоплату.

В январе 2024 года правоохранители провели обыски по делу контракта со "Львовским арсеналом" и объявили пять подозрений.

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