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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  11673 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  26783 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  109089 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  126479 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  131159 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127041 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124879 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  230111 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142885 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134600 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  230111 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  207473 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  349811 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  363619 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Словацкая компания SEVOTECH обратилась к Министерству обороны Украины и Президенту Зеленскому с требованием, чтобы Львовский арсенал забрал 7 000 минометных мин до 1 апреля 2024 года, или они будут перепроданы.

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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Украина открыла третий и один из крупнейших рекрутинговых центров для Вооруженных сил в Днепре, предлагая сотни вакансий на боевые и вспомогательные должности для тех, кто желает присоединиться к защите страны.

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В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Украина обнародовала план для программы ЕС Ukraine Facility: предусматривает 69 реформ

Украина обнародовала план из 69 реформ, в том числе в экономическом, судебном и финансовом секторах, на выполнение программы ЕС "Украинский фонд", направленной на ускорение интеграции Украины в Европейский Союз.

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Украина обнародовала план для программы ЕС Ukraine Facility: предусматривает 69 реформ

В ЕС сообщили, от чего будет зависеть прогресс Украины на пути к членству

ЕС напомнил, что прогресс Украины на пути к членству в ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг и способности ЕС принимать новых членов, признавая при этом преданность Украины и ее прогресс, несмотря на войну.

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В ЕС сообщили, от чего будет зависеть прогресс Украины на пути к членству

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Город Часов Яр в Донецкой области разрушен на 70%, из довоенного населения в 13 000 человек осталось лишь 790, это преимущественно пожилые люди.

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Четыре человека погибли и семеро получили ранения в результате российского ракетного удара по одному из районов Харькова.

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ЕС подтвердил свою решимость удовлетворить насущные оборонные потребности Украины

ЕС подтвердил свою готовность удовлетворить насущные военные потребности Украины, в том числе предоставить один миллион единиц артиллерийских боеприпасов и усилить обороноспособность Украины через фонд помощи в размере 5 миллиардов евро.

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ЕС подтвердил свою решимость удовлетворить насущные оборонные потребности Украины

Не выше, чем в супермаркетах: в ГОТ убеждают, что согласовали с поставщиками справедливые цены на продукты питания для ВСУ

В ГОТ убеждают, что согласовали с поставщиками справедливые цены на продукты питания для ВСУ.

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Не выше, чем в супермаркетах: в ГОТ убеждают, что согласовали с поставщиками справедливые цены на продукты питания для ВСУ

В Черкасской области правоохранители предотвратили умышленное убийство судьи

Двух мужчин, которые планировали умышленное убийство судьи районного суда Черкасской области, задержали с оружием, боеприпасами и другими предметами, указывающими на их намерения совершить преступление.

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В Черкасской области правоохранители предотвратили умышленное убийство судьи

Совет ассоциации Украина-ЕС не признает проведение и результаты "выборов" рф на оккупированных территориях

Совет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил проведение россией "президентских выборов" на оккупированных украинских территориях и подтвердил свою поддержку украинской Формулы мира.

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Совет ассоциации Украина-ЕС не признает проведение и результаты "выборов" рф на оккупированных территориях