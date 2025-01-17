Северокорейцы на фронте: как они помогают россиянам в штурмах

Пленные россияне подтверждают, что северокорейские военные воюют вместе с ними - живут на тех же базах, тренируются и участвуют в боевых действиях. Они идут в наступление первыми, а если атака оказывается успешной, россияне заходят следом, чтобы закрепиться на позициях.

Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Он отметил, что нашим военным приходилось сталкиваться с корейцами.

Нашим подразделениям не удавалось, например, брать северокорейских военных в плен, однако наши десантники рассказывают, что им приходилось сталкиваться с военнослужащими, которые говорят не на русском, а, по их мнению, на корейском языке. Так же многочисленные тела убитых военнослужащих тоже заставляют задуматься и прийти к выводу, что это, видимо, корейцы. То есть такое довольно часто происходит, по словам наших десантников. Также мы брали в плен россиян, которые рассказывали о том, что северокорейские военные вместе с ними живут, тренируются на одних базах и участвуют в боевых действиях. То есть задачей северокорейцев являются штурмовые действия. Они идут первыми, а в случае успеха уже российские войска заходят для закрепления и занятия обороны. Но это только в том случае, если действия северокорейцев являются удачными - рассказал военный.

Он добавил, что россияне очень недовольны тем, что, например, северокорейцы лучше оснащены, их лучше кормят и выделяют им больше времени на подготовку, в отличие от российских контрактников.По словам Гайдащука, корейцы воюют на фронте.

Если брать первые боевые контакты с корейцами, то наши подразделения тоже отмечают, что дроны в небе - наши дроны - для них были чем-то необычным, они просто нейтрально к ним относились, без всякого чувства опасности или страха. Они использовали в начале тактику больших волн по 40-50 человек - просто двигались в направлении наших позиций. Также время от времени мы видим применение тактики малых штурмовых групп, которые тоже пытаются нас атаковать - сказал военный.

Он добавил, что десантники из украинских подразделений отмечают, что, в отличие от россиян, корейцы являются более дисциплинированными. Они не паникуют под обстрелами или когда в их штурмовой группе есть раненые. Они не разбегаются, а пытаются продолжать штурмовые действия, оттягивать раненых и четко передавать друг другу команды на поле боя, даже несмотря на взрывы и стрельбу вокруг. Это четко слышно и запоминается украинским бойцам.

Ситуация на КурщинеГайдащук сообщил, что положение дел в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой галицкой бригады таково, что практически ежедневно ведутся активные боевые действия.

Противник пытается проводить штурмовые действия, чтобы вытеснить украинские подразделения с ранее занятых позиций. По его словам, до начала Курской операции и во время ее проведения было видно, что у противника есть большое преимущество в живой силе, артиллерии и бронетехнике. Все это он использует практически ежедневно для выдавливания украинских подразделений с позиций, однако это безрезультатно, поскольку россияне несут большие потери.

Гайдащук также отметил, что по состоянию на конец декабря 2024 года 80-й бригаде удалось уничтожить более 5 тысяч человек личного состава противника, среди которых убитые и раненые.

Напомним,

В отчете американского Института изучения войны говорится о том, что весь контингент северокорейских войск численностью 12 000 человек, который сейчас находится в Курской области, может быть убит или ранен в бою до середины апреля 2025 года.