Північнокорейці на фронті: як вони допомагають росіянам у штурмах

Полонені росіяни підтверджують, що північнокорейські військові воюють разом із ними – живуть на тих самих базах, тренуються та беруть участь у бойових діях. Вони йдуть у наступ першими, а якщо атака виявляється успішною, росіяни заходять слідом, щоб закріпитися на позиціях.

Про це розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Він зазначив, що нашим військовим доводилось стикатися з корейцями.

Нашим підрозділам не вдавалося, наприклад, брати північнокорейських військових у полон, проте наші десантники розповідають, що їм доводилося стикатися з військовослужбовцями, які розмовляють не російською, а, на їхню думку, корейською мовою. Так само численні тіла вбитих військовослужбовців теж змушують задуматися і дійти висновку, що це, мабуть, корейці. Тобто таке досить часто відбувається, за словами наших десантників. Також ми брали в полон росіян, які розповідали про те, що північнокорейські військові разом із ними живуть, тренуються на одних базах і беруть участь у бойових діях. Тобто завданням північнокорейців є штурмові дії. Вони йдуть першими, а в разі успіху вже російські війська заходять для закріплення й зайняття оборони. Але це лише в тому випадку, якщо дії північнокорейців є вдалими - розповів військовий.

Він додав, що росіяни дуже незадоволені тим, що, наприклад, північнокорейці краще оснащені, їх краще годують і виділяють їм більше часу на підготовку, на відміну від російських контрактників.За словами Гайдащука, корейці воюють на фронті.

Якщо брати перші бойові контакти з корейцями, то наші підрозділи теж відзначають, що дрони в небі – наші дрони – для них були чимось незвичним, вони просто нейтрально до них ставилися, без жодного відчуття небезпеки чи страху. Вони використовували на початках тактику великих хвиль по 40-50 осіб – просто рухалися у напрямку наших позицій. Також час від часу ми бачимо застосування тактики малих штурмових груп, які теж намагаються нас атакувати - сказав військовий.

Він додав, що десантники з українських підрозділів відзначають, що, на відміну від росіян, корейці є більш дисциплінованими. Вони не панікують під обстрілами або коли у їхній штурмовій групі є поранені. Вони не розбігаються, а намагаються продовжувати штурмові дії, відтягувати поранених і чітко передавати одне одному команди на полі бою, навіть попри вибухи та стрілянину навколо. Це чітко чути й запам'ятовується українським бійцям.

Ситуація на КурщиніГайдащук повідомив, що стан справ у зоні відповідальності 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади такий, що практично щодня ведуться активні бойові дії.

Противник намагається проводити штурмові дії, щоб витіснити українські підрозділи з раніше зайнятих позицій. За його словами, до початку Курської операції і під час її проведення було видно, що у противника є велика перевага в живій силі, артилерії та бронетехніці. Все це він використовує практично щодня для витискання українських підрозділів з позицій, однак це безрезультатно, оскільки росіяни зазнають великих втрат.

Гайдащук також зазначив, що станом на кінець грудня 2024 року 80-й бригаді вдалося знищити понад 5 тисяч осіб особового складу противника, серед яких вбиті та поранені.

Нагадаємо

У звіті американського Інституту вивчення війни йдеться про те, що весь контингент північнокорейських військ чисельністю 12 000 осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року.