Высокопоставленный военный чиновник Северной Кореи раскритиковал США за увеличение военной помощи Украине.
Высокопоставленный военный чиновник Северной Кореи раскритиковал США за увеличение военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В понедельник высокопоставленный военный чиновник Северной Кореи раскритиковал Соединенные Штаты Америки за расширение военной помощи Украине, подтвердив поддержку москвы в войне.
Добавим
Вашингтон и Сеул все больше обеспокоены углублением военного сотрудничества между рф и Северной Кореей, обвиняя их в нарушении международных законов из-за торговли оружием для использования террористическим государством против Украины.
москва и Пхеньян отрицают какие-либо поставки оружия.
Северная Корея уже могла поставить рф 1,6 миллиона артиллерийских снарядов - The Washington Post23 июня 2024, 15:35 • 83449 просмотров