Высокопоставленный военный чиновник Северной Кореи раскритиковал США за увеличение военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В понедельник высокопоставленный военный чиновник Северной Кореи раскритиковал Соединенные Штаты Америки за расширение военной помощи Украине, подтвердив поддержку москвы в войне.

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Вашингтон и Сеул все больше обеспокоены углублением военного сотрудничества между рф и Северной Кореей, обвиняя их в нарушении международных законов из-за торговли оружием для использования террористическим государством против Украины.

москва и Пхеньян отрицают какие-либо поставки оружия.

Северная Корея уже могла поставить рф 1,6 миллиона артиллерийских снарядов - The Washington Post