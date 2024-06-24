Північнокорейський чиновник критикує США за військову допомогу Україні
Київ • УНН
Високопоставлений військовий чиновник Північної Кореї розкритикував США за збільшення військової допомоги Україні.
Високопоставлений військовий чиновник Північної Кореї розкритикував США за збільшення військової допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У понеділок високопоставлений військовий чиновник Північної Кореї розкритикував Сполучені Штати Америки за розширення військової допомоги Україні, підтвердивши підтримку москви у війні.
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Вашингтон і Сеул дедалі більше стурбовані поглибленням військового співробітництва між рф та Північною Кореєю, звинувачуючи їх у порушенні міжнародних законів через торгівлю зброєю для використання терористичною державою проти України.
москва і Пхеньян заперечують будь-які поставки зброї.
Північна Корея вже могла поставити рф 1,6 мільйона артилерійських снарядів - The Washington Post23.06.24, 18:35 • 85078 переглядiв